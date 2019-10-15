МИД Китая подтверждает торговый «мир» с США

Власти Китая и США преодолели разногласия и достигли консенсуса по вопросу заключения торгово-экономического соглашения. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"То, о чем заявляют Соединенные Штаты, соответствует действительности. Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий", - отметил он на регулярном брифинге, передает ТАСС.

По словам дипломата, предстоящее соглашение с Вашингтоном "будет иметь чрезвычайно важное значение" и "положительно отразится как на Китае, так и на США, а также на всем остальном мире".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия предстоящей торговой сделки, по которой стороны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам сельхозпродукции из Соединенных Штатов.

Китай по собственной инициативе в ближайшее время ускорит процесс закупки американской сельскохозяйственной продукции в соответствии со спросом на внутреннем рынке.

"Насколько мне известно, китайские предприятия в соответствии со спросом на внутреннем рынке по собственной инициативе произвели закупки сельскохозяйственной продукции в США, - отметил Гэн Шуан. - Насколько мне известно, с начала года наша страна импортировала американские товары аграрного сектора. В том числе 20 млн тонн сои, 700 тыс. тонн свинины <…> Мы ускорим процесс закупки соответствующих товаров из Соединенных Штатов".

Согласно официальной статистике, за три квартала текущего года Китай резко снизил (на 7,9%, до 64,51 млн тонн) поставки иностранной сои, в то же время наблюдался рост (на 43,6%, до 1,32 млн тонн) закупок зарубежной свинины. Выросли и масштабы ввоза говядины (на 53,4%, до 1,13 млн тонн).