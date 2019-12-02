Последнее обновление: 02.12.2019 11:55

Китай ввел санкции против США

Категории: США Китай

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Данные власти Китая обосновали тем, что HRW поддерживает протестующих в Гонконге, а это в свою очередь, по мнению китайской стороны является поддержкой экстремизма и насилия.

Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок «американских морских судов» на заход в Гонконг.

Санкции Китая последовали в качестве ответа на закон США о поддержке демократии в Гонконге.

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