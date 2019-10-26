Последнее обновление: 26.10.2019 10:36

Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Категории: США Китай

Пекин и Вашингтон завершили технические консультации по ряду двусторонних торгово-экономических документов.

Об этом говорится в сообщении Министерства коммерции Китая по итогам телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы. Кроме того, Пекин и Вашингтон пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции, отмечается в заявлении, передает РБК.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились по вопросам, связанным с закупками сельскохозяйственной продукции, валютой и защитой интеллектуальной собственности. Он отметил, что стороны подошли к «значительной первой фазе» в заключении торгового соглашения и прекращений торговой войны.

Позднее, после переговоров с китайским вице-премьером Лю Хэ, Трамп отметил, что соглашение может быть подписано в течение пяти недель.

Торговая война между двумя странами началась, после того как Трамп повысил пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил на действия Вашингтона зеркально. Объем торговли между странами за пять месяцев текущего года сократился на 14,6% по сравнению с 2018 годом.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование