Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Пекин и Вашингтон завершили технические консультации по ряду двусторонних торгово-экономических документов.

Об этом говорится в сообщении Министерства коммерции Китая по итогам телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы. Кроме того, Пекин и Вашингтон пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции, отмечается в заявлении, передает РБК.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились по вопросам, связанным с закупками сельскохозяйственной продукции, валютой и защитой интеллектуальной собственности. Он отметил, что стороны подошли к «значительной первой фазе» в заключении торгового соглашения и прекращений торговой войны.

Позднее, после переговоров с китайским вице-премьером Лю Хэ, Трамп отметил, что соглашение может быть подписано в течение пяти недель.

Торговая война между двумя странами началась, после того как Трамп повысил пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил на действия Вашингтона зеркально. Объем торговли между странами за пять месяцев текущего года сократился на 14,6% по сравнению с 2018 годом.