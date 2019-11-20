Первая фаза торговой сделки между США и Китаем может затянуться на месяцы

Первая фаза торговой сделки между США и Китаем, предполагавшаяся как ограниченное соглашение, которое позволит лидерам двух стран объявить о легкой победе и успокоить финансовые рынки, может перерасти в нечто большее, если американский президент Дональд Трамп согласится на требования Пекина отменить действующие пошлины на китайские товары, сообщили люди, знакомые с ходом переговоров.

Министерство коммерции Китая сообщило ранее в ноябре, что отмена пошлин, введенных во время торговой войны, является важным условием для заключения какой-либо сделки. В свою очередь американская сторона задумалась, являются ли обещания КНР увеличить закупки сельскохозяйственной продукции США, предоставить расширенный доступ к китайскому сектору финансовых услуг и гарантии защиты интеллектуальной собственности достаточным ответным требованием.

Два человека, проинформированных о ходе переговоров, сказали, что Трамп решил, что отказ от действующих пошлин и отмена запланированного на 15 декабря нового раунда тарифов на китайские товары стоимостью около $156 миллиардов потребуют больших уступок со стороны Китая, передает Reuters.

Согласие Трампа отменить пошлины во многом зависит от того, насколько, по его мнению, это повысит его шансы на переизбрание, считает эксперт по Китаю в Институте американского предпринимательства Дерек Сиссорс.

Некоторые советники президента хотят, чтобы Пекин согласился на значительные и конкретные закупки сельхозпродукции США, а Вашингтон при этом сохранил действующие пошлины как инструмент давления на КНР в будущем. Это поддержит американских фермеров, важный элемент электората Трампа.

Чтобы добиться от Китая ежегодных покупок сельскохозяйственных товаров на обещанные Трампом $40-50 миллиардов, президенту, скорее всего, придется отменить все введенные с 2018 года пошлины, сказал базирующийся в Вашингтоне эксперт в сфере торговли.

Между тем Трамп и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер осознают, что такие уступки для заключения узкого соглашения, не затрагивающего вопросы интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий - плохая для Трампа сделка, сообщил второй источник, проинформированный о телефонных переговорах сторон в минувшие выходные.

Таким образом эксперты полагают, что “первая фаза” торговой сделки, завершения которой ждали в течение нескольких недель после октябрьской пресс-конференции Трампа и вице-премьера КНР Лю Хэ, может быть перенесена на следующий год.