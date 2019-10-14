Китай начал выполнять условие торговой сделки с США

Китай начал закупать сельскохозяйственную продукцию из США, приступив таким образом к выполнению договоренностей по торговой сделке. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter.

«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — написал Трамп.

По его словам, одно из условий по сделке предполагало, что Китай начнет немедленно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, а не спустя три-четыре недели после подписания документов, передает РБК.

При таком условии он согласился не повышать пошлины на китайские товары с 25% до 30% с 15 октября. Трамп добавил, что отношения с Китаем «очень хорошие». «Они закончат первую фазу сделки, а затем приступят непосредственно ко второй. Скоро будет завершена и подписана вторая часть сделки», — написал президент.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Китай и США близки к тому, чтобы заключить соглашение и завершить торговую войну. Он отмечал, что стороны подошли к «значительной первой фазе» и могут подписать бумаги в течение пяти недель.

Первая фаза сделки включает в себя покупки сельхозпродукции, валюту, а также некоторые аспекты защиты интеллектуальной собственности и предотвращение повышения пошлин.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Трамп поднял размер пошлин на ряд китайских товаров. КНР ответила зеркальным образом, в августе этого года приостановила импорт сельхозпродукции США.

Пошлины на китайские товары общей стоимостью $250 млрд должны были повысить с 1 октября, но по просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ Трамп перенес изменение тарифов на середину месяца, так как первого числа в Китае отмечали 70-летие страны. Последний раз США повышали пошлины в сентябре — с 10 до 15%, тогда это затронуло товары на $300 млрд.