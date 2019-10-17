В Беларуси побывал заместитель генсека НАТО

Беларусь 6 октября 2019 года посетил заместитель Генсекретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли.

Как сообщает пресс-служба МИД РБ, Миссироли приехал для участия в информационном дне программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».

В ходе визита замгенсека НАТО пообщался с замминистра МИД РБ А.Дапкюнасом.

«Собеседники отметили постепенную тенденцию улучшения отношений Беларуси и НАТО, обсудили вопросы развития сотрудничества Беларуси со странами-членами и партнерами НАТО в различных областях, в том числе в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая терроризм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Миссироли стал самым высоким за последние 27 лет представителем руководства НАТО. В 1992 году состоялся визит в Беларусь Генерального секретаря НАТО М.Вернера.

Программа «Наука ради мира и безопасности» представляет собой инструмент НАТО, который ставит своей целью содействие развитию сотрудничества и диалога со всеми партнерами на основе научных исследований, инноваций, обмена опытом. В рамках программы обеспечивается финансирование и экспертная поддержка исследований в сфере безопасности, которые проводятся совместно государством-членом альянса и страной-партнером. Беларусь участвует в этой программе с 1992 года.