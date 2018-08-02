Беларусь с 2019 года отменит дорожный сбор с иностранцев

В Беларуси планируется отменить с 2019 года сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования.

Об этом сообщила замминистра по налогам и сборам РБ Элла Селицкая, которую цитируют официальные СМИ.

«Предлагается отменить сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования, учитывая, что поступления от этого сбора незначительные. В 2018 году они составляют около Br9 млн. Полагаю, что после отмены этого сбора негативных последствий не будет, а скорее, наоборот, с учетом того, что мы транзитное государство, можем рассчитывать на приток денежных средств в страну в больших объемах", - сказала Селицкая.

В настоящий момент плательщиками такого сбора признаются организации и физические лица - владельцы (пользователи) автомобильных транспортных средств иностранных государств, использующие автодороги общего пользования Беларуси.