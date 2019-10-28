Правительство РБ понятия не имеет как развивать 5G в стране

Правительство Беларуси готово изучить предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group в отношении строительства сети 5G в стране.

Об этом сегодня заявил первый вице-премьер РБ Александр Турчин на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер.

Впрочем, сегодняшняя беседа с австрийским дипломатом вызвана скорым визитом Лукашенко в Австрию, а не желанием властей запустить 5G уже завтра.

"На двухсторонней встрече президенты обоих государств обсуждали вопросы, касающиеся непосредственно компании A1. И нам известно, что президент Австрии будет задавать вопросы о прогрессе, который был достигнут. Поэтому мы хотели бы понимать, на каком месте находимся, каков прогресс по достигнутым договоренностям, чтобы подготовить австрийскую сторону и президента к данному визиту", - сказала посол.

Турчин ответил, что белорусская сторона уже достаточно полно дала ответы на вопросы, которые поднимались на встрече глав государств. Но о каких вопросах и ответах идет речь, пресс-служба Совмина РБ не уточняет.

"На мой взгляд, вопрос, который остается в подвешенном состоянии, это развитие сети 5G. Сегодня в правительстве мы прорабатываем различные варианты строительства этой сети. Есть предложение компании A1, есть предложение МТС, поэтому мы планируем в ближайшее время эти варианты обсудить, чтобы выработать какое-то решение и понимать, в каком направлении будем двигаться", - сказал Турчин.

В каком направлении двигаться белорусские власти пока не знают: речь не о технических решениях, а о политическом (стратегическом) выборе.

Все три оператора мобильной связи в стране – и А1 и МТС и Life – озвучили свои предложения властям. Более того, все три оператора в той или иной степени дали понять на всех уровнях, что финт, который прошел с 4G через создание госоператора «Белорусские облачные технологии» с сетью 5G не пройдет. Как работает 4G в Беларуси с точки зрения качества и скорости накануне 2020 года, каждый знает не понаслышке и явно не желает повторения истории с 5G.