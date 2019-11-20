Операторы ЕАЭС подумают над ценой роуминга до 1 марта 2020 года

Мобильным операторам и профильным ведомствам стран ЕАЭС предложено до 1 марта 2020 года подумать над справедливыми тарифами на роуминг.

Такое решение принял 19 ноября Совет Евразийской экономической комиссии, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии поручил Коллегии ЕЭК совместно с государствами-членами в срок до 1 марта 2020 года сформировать с учетом позиций, представленных государствами ЕАЭС, предложения по формированию условий, необходимых для внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территориях стран союза", - говорится в сообщении.