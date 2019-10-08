Отмена роуминга между Россией и Беларусью уперлась в непреодолимые разногласия

Прошедшая 3 октября 2019 года встреча главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова, главы Минсвязи РБ Константина Шульгана, а также представителей крупнейших операторов двух стран закончилась решением взять паузу в вопросе отмена роуминга.

Стороны пока не смогли договориться о двух принципиальных моментах, касающихся межоператорских расчетов, передает РБК.

Чтобы отменить роуминг, необходимо, в первую очередь, снизить ставку интерконнекта в Беларуси, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. От размера ставки, поясняет представитель одного из операторов, принимавшего участие в совещании, зависит и цена для абонентов на входящие звонки в международном роуминге.

Сейчас ставка интерконнекта в Беларуси самая высокая в СНГ и составляет $0,3 за минуту. Причина в особенности инфраструктуры связи в стране: российские операторы не имеют прямого соединения с мобильными компаниями Беларуси, а подключаются к их сети через посредников — республиканские унитарные предприятия «Белтелеком» и «Национальный центр обмена трафиком».

Ставка российских операторов значительно ниже — от $0,14 до $0,19 за минуту.

«Отмена роуминга без выравнивания ставок на интерконнект приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям каждого российского оператора от 1,5 млрд до 2 млрд руб. ежегодно», — заявил российский министр. После того как будут выравнены условия, можно будет приступить к снижению тарифов для абонентов, отметил он.

Участники заседания договорились о снижении ставки интерконнекта до $0,015 за минуту. Но разногласия возникли о том, на какие звонки этот тариф должен применяться. Белорусская сторона считает, что пониженная ставка должна применяться, только если российский абонент, находящийся в роуминге в Беларуси, получает входящий звонок от абонента любого российского мобильного оператора. Для всех других типов звонков, если, например, звонок был с городского телефона, ставка должна применяться прежняя, то есть $0,30 за минуту.

Российская сторона выступает за то, чтобы все входящие звонки российскому абоненту, находящемуся в роуминге в Белоруссии, тарифицировались по сниженной ставке интерконнекта. «Предлагаемый белорусской стороной вариант будет непонятен абоненту, у него будет несколько тарифов с существенной разницей в размере платы. Абоненты будут получать «шоковые» счета, появится негатив из-за того, что роуминг как бы отменен, но на самом деле нет», — поясняет позицию один из участников встречи.

Российские операторы связи также высказали сомнения в технической возможности реализации раздельного применения ставки интерконнекта.

Второй вопрос, вызвавший принципиальные разногласия, — межоператорские роуминговые тарифы, это плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка. Размер этого тарифа каждый оператор устанавливает самостоятельно.

Беларусь выступает за введение регулирования верхнего предела этой платы, поскольку опасается злоупотреблений со стороны российских операторов связи.

У российских участников переговорного процесса мнения по этому вопросу разделились. Ведомство Константина Носкова предлагает зафиксировать межоператорские роуминговые тарифы на уровне пониженной ставки интерконнекта, то есть $0,015 за минуту. Крупнейшие российские операторы против регулирования цен в принципе.

«Это создаст прецедент, который потом можно будет тиражировать на другие случаи и сферы: отмену роуминга в ЕАЭС и других странах, снижение ставки российского интерконнекта и т.п.», — пояснил собеседник РБК в одном из российских операторов связи.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков признал, что из-за расхождения во взглядах на интерконнект и роуминговый тариф «дорожную карту» пока не подписали, но по остальным пунктам договорились.

«И в этих двух пунктах Россия готова на компромисс. Фактически предложили Беларуси выбрать один пункт из этих двух, либо все входящие из любых стран бесплатно, либо никакого регулирования оптовых цен за трафик», — отметил он.

По итогам совещания был объявлен перерыв на неделю-две, после чего дискуссия должна продолжиться.