В Боливии возможен второй тур выборов в случае доказательства фальсификаций

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что будет проведена перепроверка результатов выборов, по итогам которых верховный избирательный суд страны объявил о победе действующего главы государства. Соответствующую запись Моралес сделал в субботу, 26 октября, в Twitter.

"Мы услышали позиции министерств иностранных дел Колумбии, Аргентины, Бразилии и США", - подчеркнул он.

"Приглашаю эти и другие страны принять участие в предложенной нами проверке. Все бюллетени будут проверены. Если в результате этого процесса будет доказана фальсификация, мы объявим второй тур ", - пообещал он.

Позднее Моралес исключил возможность любых переговоров с оппозицией. "Хочу сообщить вам, что места для политических переговоров нет", - заявил он, выступая в одном из крупнейших городов Боливии - Кочабамбе. "Мы уважаем конституцию и уважаем ту партию, которая одержала победу на последних выборах", - отметил Моралес, являющийся лидером "Движения к социализму", передает DW.

Между тем его основной соперник - Карлос Меса - в Ла-Пасе, где находится резиденция правительства, заявил о "несоблюдении воли народа" и призвал 28 октября усилить протестные акции.

На сообщения о возможных махинациях в ходе голосования ранее отреагировали представители мирового сообщества. "Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединенные Штаты считают, что боливийский народ имеет право… на свободные и справедливые выборы", - подчеркивалось в заявлении МИД Колумбии.

Выборы главы Боливии прошли 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Эво Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента.

Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.

По итогам всех выборов в предыдущие годы Эво Моралес одерживал победу в первом туре. Вокруг выдвижения его кандидатуры на четвертый срок шли активные споры. Статья 168-я Конституции Боливии 2009 года позволяла президенту и вице-президенту переизбираться только один раз, ограничивая число сроков двумя.

После переизбрания в 2014 году Моралес говорил, что его первый срок не учитывается, так как документ был принят в 2009 году, то есть уже после занятия им поста президента в 2006 году. В 2016 году жители страны на референдуме проголосовали против изменений, касающихся возможности президента исполнять свои обязанности более двух сроков. В 2017 году Конституционный суд Боливии отменил ограничения закона о невозможности переизбрания президента на четвертый срок. Норму пересмотрели по просьбе правящей партии "Движение к социализму".