Президентские выборы в Боливии могут уйти на второй тур

Действующий глава Боливии Эво Моралес лидирует в первом туре президентских выборов после подсчета 95,63% голосов, свидетельствуют данные высшего избирательного суда.

Моралес набирает 46,4% голосов, его ближайший конкурент — бывший президент Боливии Карлос Меса — 37,07%. Таким образом, разрыв между соперниками составляет 9,3% голосов. При этом для победы в первом туре Моралес должен набрать более 50% голосов или не менее 40%, но с отрывом от конкурента не менее чем в 10%.

В воскресенье вечером, 20 октября, суд приостановил подсчет голосов после обработки примерно 83% бюллетеней, когда у Моралеса было 45,3% против 38,2% у Месы. В ведомстве объяснили приостановку подсчета угрозами и нападениями на сотрудников суда, передает РБК.

Противники Моралеса заподозрили избирком в попытке манипулировать подсчетом голосов в пользу действующего президента, а Меса сказал, что не признает возможную победу Моралеса в первом туре. Сам действующий президент уже заявил о своей победе.

Моралес занимает пост президента Боливии с 2006 года. Несмотря на в целом экономически неспокойную обстановку в Южной Америки, Боливия остается «редким примером стабильности и развития». Экономика страны ежегодном растет в среднем на 4,5%.

Однако Моралес окружен «растущим недовольством», в том числе связанным с его отказом признать результаты референдума о запрете выдвигаться на четвертый срок в 2019 году.