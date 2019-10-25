ЕС заявил о необходимости второго тура президентских выборов в Боливии

Европейский союз призвал власти Боливии провести второй тур президентских выборов, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора народа страны. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Майи Косьянчич.

«Мы призываем все стороны воздержаться от насилия и заявлений, провоцирующих раскол», — говорится в тексте сообщения.

С призывами провести второй тур также выступили США и страны Латинской Америки. МИД Колумбии опубликовал совместное заявление с США, Аргентиной и Бразилией. В документе отмечается, что страны могут не признать результаты первого тура выборов, а также отмечаются аномалии при подсчете голосов, передает РБК.

Ранее генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро сообщил в своем Twitter, что считает проведение второго тура президентских выборов наиболее демократичным решением, которое позволит избежать политической и социальной конфронтации в Боливии. До этого Альмагро заявил, что наблюдательная миссия ОАГ примет участие в проверке результата подсчета голосов на выборах.

Действующий президент Боливии Эво Моралес лидирует в первом туре президентских выборов. Наблюдатели и представители оппозиции сомневаются в соблюдении процедуры подсчета голосов.