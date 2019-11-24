В Боливии принят закон о всеобщих выборах

Палата депутатов парламента Боливии одобрила законопроект о проведении новых всеобщих выборов. В частности, закон запрещает всем политикам, которые занимали посты в течение двух последних сроков деятельности законодательных органов, выдвигать свою кандидатуру на ту же должность.

Таким образом, участие Эво Моралеса в новых президентских выборах по закону исключено. Кроме того, закон отменяет результаты выборов 20 октября, в рамках которых Моралес, по заявлениям местного избиркома, был избран на пост президента в четвертый раз.

Временный президент Боливии Жанин Аньес также отвергла попытку ряда сенаторов, представляющих оппозиционные силы, объявить бывшему президенту страны Эво Моралесу амнистию, передает DW.

Накануне, переходное правительство Боливии обвинило ушедшего в отставку президента Эво Моралеса в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам. Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подал иск против Моралеса, а также бывшего министра при президенте Хуана Рамона Кинтану, заявив о предполагаемом совершении ими преступлений, связанных с мятежом и терроризмом.

По его словам, Моралес является организатором блокады дорог с целью препятствования поставкам продовольствия в города. В имеющейся у правительства записи телефонного разговора бывший президент проводит соответствующий инструктаж лидера профсоюза производителей коки Фаустино Юкру Ярви, заявил далее Мурильо.

"Мы просим назначить максимальный срок тюремного заключения", - отметил глава МВД Боливии. По его словам, он передал жалобу прокуратуре в Ла-Пасе. Он также сообщил, что с начала беспорядков в Боливии погибли 30 человек.

Тем временем в субботу регулярным рейсом из Боливии в Аргентину вылетели дети Моралеса. Как сообщил в твиттере глава МВД временного правительства Артуро Мурильо, дочь политика Эвалис Моралес Альварадо и сын Альваро Моралес Передо вылетели через Перу. Мурильо уточнил, что беспрепятственный выезд был гарантирован по распоряжению Жанин Аньес. "Дети не отвечают за преступления родителей", - написал представитель временного боливийского правительства.