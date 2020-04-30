Переговоры Беларуси с МВФ как-то затянулись

Переговоры между Беларусью и Международным валютным фондом о выделении кредита в рамках анонсированного МВФ инструмента быстрого финансирования.

Переговоры с МВФ были анонсированы еще в конце марта с уточнением, что Беларусь в рамках этого инструмента может рассчитывать на $900 млн. После этого правительство РБ заявило том, что надеется получить одобрение МВФ кредита в конце апреля. Конец апреля наступил …

"Они нам прислали свои запросные предложения по параметрам социально-экономического развития, бюджета, обслуживания государственного долга. Мы сейчас эти таблицы заполняем. По сути, идут технические консультации между экспертами. Сейчас нарабатываем те параметры обязательств, которые будут положены в письмо о намерениях", - сообщил сегодня первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой.

Он также высказал мнение о том, что раскритикованный бизнес-сообществом указ №143 "О поддержке экономики", который никого ничем не поддерживает, должен ускорить переговоры с МВФ.

"Когда был подписан указ №143 "О поддержке экономики", мы оперативно его разослали всем нашим коллегам из международных финансовых организаций. Они стали лучше понимать те меры, которые предпринимают правительство и Национальный банк, так что, думаю, сейчас процесс у нас ускорится в этом плане", - сказал Крутой.

Похоже , что инструмент быстрого финансирования МВФ в 2020 году не действует в отношении Беларуси по двум причинам: особое понимание властями Беларуси, как проходить через пандемию коронавируса, и нежелание финансировать синеокую накануне президентских выборов.