Последнее обновление: 25.10.2019 15:19

Украина будет расширять участие в миротворческих миссиях НАТО

Украина будет расширять участие в миротворческих миссиях Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Сегодня».

«Месяц назад мы проинформировали Альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии. Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что не только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО», - заявил Кулеба.

Как известно, Украина принимает участие в операции многонациональных сил НАТО в Косово (КФОР), в тренировочно-совещательной миссии Альянса «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан и в операции НАТО «Морской охранник».

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