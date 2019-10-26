Последнее обновление: 26.10.2019 10:36

Украина меняет формат работы с НАТО

Украина обновляет формат сотрудничества с НАТО. Об этом заявил в Брюсселе в пятницу, 25 октября, министр обороны страны Андрей Загороднюк после участия в заседании глав оборонных ведомств государств Североатлантического альянса.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его ... более нацеленным на практические конкретные результаты", - отметил Загороднюк.

Новый формат он назвал "одна страна - один план", передает DW.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, тоже входивший в состав делегации Киева, уточнил, что сейчас в рамках сотрудничества Украины с НАТО осуществляется очень много программ и проектов. По его словам, новый формат позволит улучшить реализацию программ и сделает сотрудничество Украины и НАТО более прозрачным.

Министр обороны Украины Загороднюк сообщил также, что договорился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом разработать график выполнения нового плана. Контролировать его будет одна команда, в состав которой войдут представители обеих сторон. Но окончательно оценивать выполнение задач, указанных в плане, будут специалисты НАТО, заверил украинский министр.

Приоритетом для Украины Загороднюк назвал переход на стандарты НАТО. "Будет разработана дорожная карта каждого из них… После ее выполнения мы сможем сказать, что вооруженные силы Украины уже работают по стандартам НАТО", - отметил он.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование