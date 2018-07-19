Последнее обновление: 19.07.2018 16:42

Украина начала производство боеприпасов по стандартам НАТО

Украинский завод "Импульс", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", начал серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Как говорится в сообщении, на предприятии начали изготавливать боеприпасы ПГОФ-40 для 40-миллиметрового автоматического гранатомета, которые собирают вручную. Завод также пытается увеличить объем производства с помощью механизации и внедрения новых технологий.

Кроме того, осваивается производство инертных боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Также завод начинает изготавливать боеприпасы ВОГ-25В, предназначенные для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении.

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