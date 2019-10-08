Генсек НАТО посетит Украину в конце октября

Представители руководящего органа НАТО — Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30-31 октября.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает hromadske.

«Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО», — сообщил Винников.

По его словам, во время визита Генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина — НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.