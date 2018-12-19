"Укроборонпром" начнет переход на стандарты НАТО в 2019 году

Госконцерн "Укроборонпром" с 2019 года переходит на стандарты НАТО, завершить процесс планируют к концу 2020, сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"С 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов по производству вооружения и военной техники в Украине. Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов альянса", - говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что такое решение было принято на заседании 27-й совместной рабочей группы Украина-НАТО.

"Для ускорения перехода на новые стандарты украинской оборонки летом 2019 года технические эксперты НАТО посетят предприятия "Укроборонпрома", которые входят в кластеры авиастроения и радиолокации. Завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО к руководящим документам оборонного сектора и оборонно-промышленного комплекса Украины запланировано на конец 2020 года", - добавили в "Укроборонпроме".

Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.