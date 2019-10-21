Последнее обновление: 21.10.2019 08:33

Великобритания просит отсрочку Brexit, премьер - против

Великобритания намерена выйти из состава Евросоюза в запланированную дату, 31 октября. У Лондона есть "средства и способности" на это, заявил член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув в воскресенье, 20 октября.

Парламент "не может изменить решимость правительства" и заставить премьер-министра Бориса Джонсона передумать, добавил Гоув, передает DW.

Днем ранее британский премьер направил главе Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. При этом Джонсон в письме к британским парламентариям отметил, что не собирается вести переговоры об отсрочке.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава британского правительства неоднократно объявлял о намерении реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 17 октября объявили о новой договоренности по Brexit, которая позднее была одобрена на саммите ЕС. Она подразумевает, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством.

Спустя 2 дня британский парламент снова отсрочил решение по Brexit. Положение, одобренное членами палаты общин, запрещает выносить согласованную премьером Борисом Джонсоном договоренность с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного Brexit.

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