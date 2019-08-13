Последнее обновление: 13.08.2019 16:42

США "с воодушевлением" поддержат жесткий Brexit

Соединенные Штаты поддержат жесткий Brexit, если так решит правительство в Лондоне, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Если таким будет решение британского правительства, мы поддержим его с энтузиазмом", - сказал он во время визита в Лондон, передает Reuters.

Болтон отметил, Великобритания и США смогут договариваться о совместной торговой сделке сектор за сектором, начав с самых легких и оставив самые сложные сферы на позже. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение относительно финансовых услуг, уточнил он.

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна при любых обстоятельствах выйдет из состава ЕС до 31 октября, даже если это произойдет без соглашения с ЕС.

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