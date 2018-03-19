ЕС выразил "безоговорочную солидарность" с Британией по делу Скрипаля

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник призвали Россию ответить на вопросы, касающиеся применения в Великобритании отравляющего вещества против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, и выразили “безоговорочную солидарность” с Лондоном.

“Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери 4 марта 2018 года, в результате которого также серьезно пострадал сотрудник полиции”, - говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

“Жизни многих граждан подверглись опасности в результате этих безрассудных и незаконных действий. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, согласно которой весьма вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность”, - говорится в документе.

В нем отмечается, что ЕС шокировало “первое более чем за 70 лет наступательное использование в Европе нервно-паралитического вещества военного класса, относящегося к типу, который разработала Россия”.

“Использование любого химического оружия кем бы то ни было абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах”, - заявили министры иностранных дел ЕС.

Евросоюз приветствовал обязательство Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при расследовании этой атаки, а также призвал Россию “срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное и полное раскрытие для ОЗХО своей программы “Новичок”.

“Европейский союз выражает безоговорочную солидарность с Великобританией и поддержку, в том числе в усилиях Великобритании по привлечению виновных за это преступление к ответственности”, - говорится в заявлении.

Главы МИД ЕС сообщили, что “продолжат внимательно следить за этой проблемой и ее последствиями”.