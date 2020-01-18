Британия отказалась от автоматической депортации граждан ЕС после Brexit

Великобритания не будет автоматически депортировать граждан ЕС, которые не подали заявку на право остаться в стране после Brexit.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление властей страны и представителя Европарламента в переговорах о Brexit Ги Верхофстадта, передает РБК.

Живущие в Британии граждане ЕС должны подать заявку, чтобы остаться в стране после Brexit. Всего документы подали более 2,7 млн человек, крайний срок отправки заявки — 30 июня 2021 года. 2,5 млн уже получили подтверждение права жить в Великобритании, власти страны отказали лишь шестерым «серьезным и постоянным» преступникам.

Верхофстадт сообщил, что пропустившие дедлайн граждане ЕС смогут подать заявку после того, как объяснят, почему не смогли сделать это в рамках обычных процедур. «Автоматической депортации не будет», — подчеркнул он.

Согласно последнему соглашению о Brexit, выход Великобритании из Евросоюза должен состояться до 31 января.