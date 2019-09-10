Последнее обновление: 10.09.2019 12:32

Елизавета II подписала закон о недопущении жесткого "Брекзита"

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 9 сентября, подписала закон, который должен лишить британское правительство права осуществить жесткий "Брекзит" без одобрения законодателей.

Документ также предполагает, что британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября, а если это не получится, то премьер-министр должен попросить Брюссель об отсрочке "Брекзита" до 31 января 2020 года. Этот закон был принят сначала нижней палатой британского парламента 4 сентября, что стало возможным благодаря демаршу ряда депутатов Консервативной партии, которых вследствие этого исключили из партии. Спустя два дня документ одобрила и Палата лордов.

Между тем в понедельник об уходе со своего поста сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу. Он собирается сделать это либо на следующих всеобщих выборах, либо 31 октября, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше. Беркоу был спикером с 2009 года, в последние годы сторонники "Брекзита" критиковали его за недостаточную беспристрастность, передает DW.

Также 9 сентября парламент должен отправиться в пятинедельные принудительные каникулы, которые, по мнению экспертов, должны были помочь Борису Джонсону осуществить жесткий "Брекзит". Однако парламент предпринял ряд шаг, существенно усложнивших этот шаг для Джонсона.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран - членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении вывести страну из состава Евросоюза к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

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