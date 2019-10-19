Последнее обновление: 19.10.2019 20:16

В Беларуси срочную службу вернут в трудовой стаж

Правительство Беларуси разработало комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы.

"Пакет мотивационных мер представлен Лукашенко и одобрен", - сообщила пресс-служба Минобороны РБ, отметив, что дано поручение подготовить проекты правовых актов по реализации предложений.

"Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащим срочной службы будут предложены льготы в сферах образования, здравоохранения, жилищного обеспечения.

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