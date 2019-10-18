Курды согласились на перемирие от США и Турции

Сирийские курды согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня при выполнении ряда условий. Об этом заявил командир "Демократических сил Сирии" (SDF) Маслум Абди в интервью курдскому телеканалу Ronahi TV четверг, 17 октября.

"Мы сделаем все, чтобы перемирие было успешным", - сказал Абди. Однако он добавил, что соглашение должно включать в себя возвращение беженцев в их дома и исключать "демографические перемены в регионе", передает DW.

При этом ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что речь не идет о перемирии. По его словам, Анкара лишь приостановила операцию, чтобы объединения сил самообороны сирийских курдов покинули "зону безопасности". Только после этого вторжение в Сирию будет полностью остановлено.

Ранее США и Турция договорились о пятидневном режиме прекращении огня в операции Анкары на севере Сирии. Вашингтон пообещал снять санкции с Турции, если этот режим будет долговременным.

Турецкая армия 9 октября начала в Сирии операцию "Источник мира" против YPG. Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Турция намерена создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.