Последнее обновление: 30.10.2018 14:56

Турция скоро начнет военные операции в Сирии к востоку от реки Евфрат - Эрдоган

Анкара ликвидирует боевиков к востоку от реки Евфрат в северной части Сирии, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во вторник, добавив, что вторжение уже началось и в скором времени будут проведены более масштабные операции.

Эрдоган сделал эти заявления, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, два дня спустя после того, как государственное новостное агентство Anadolu сообщило, что турецкие вооруженные силы подвергли бомбардировке позиции сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

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