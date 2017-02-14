Турция заявила о взятии под контроль большей части города Эль-Баб в Сирии

Турецким войскам удалось взять под контроль большую часть сирийского города Эль-Баб. Об этом, как сообщает Reuters, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Нашей целью в настоящее время является предотвращение создания проходов с территории, контролируемой боевиками, в Турцию», - подчеркнул Йылдырым.

Город Эль-Баб расположен на севере Сирии, примерно в 30 км от границы с Турцией. Он был захвачен силами ИГ в 2013 году. После освобождения города Алеппо он считается последним значимым опорным пунктом сил террористов в провинции Алеппо.

Ранее близ города Эль-Баб, 9 февраля, в результате российского авиаудара ​погибли трое турецких военнослужащих, еще более десяти получили ранения. Свое сочувствие турецкой стороне в связи с инцидентом выразил президент Владимир Путин. В Генштабе Турции сообщили, что координаты военных, попавших под обстрел ВКС, были переданы российской стороне еще 8 февраля.

С августа 2016 года турецкие войска проводят в Сирии военную операцию «Щит Евфрата». По словам турецких властей, целью операции является обеспечение безопасности приграничной с Сирией зоны и вытеснение оттуда сил ИГ и курдского ополчения. Официальный Дамаск разрешения на действия турецких военных в Сирии не давал.