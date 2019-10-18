Последнее обновление: 18.10.2019 08:52

Трамп уговорил Эрдогана взять паузу в войне с Сирией

США и Турция договорились о пятидневном прекращения огня в военной операции Турции на севере Сирии. Об этом вице-президент США Майкл Пенс заявил в турецкой столице в четверг, 17 октября.

"Миллионы жизней будут спасены", - написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter, передает DW.

Кроме того, США намерены снять санкции в отношении Турции, в случае долговременного режима прекращения огня, добавил Пенс. Вашингтон пока что не собирается вводить дополнительные ограничительные меры, подчеркнул он.

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG). Эту группировку Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Через несколько дней турецкие министерства обороны и энергетики вошли в санкционный список Соединенных Штатов из-за операции Анкары. Кроме того, под ограничительные меры Вашингтона подпали главы этих ведомств, а также глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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