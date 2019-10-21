Последнее обновление: 21.10.2019 08:33

Эрдоган обозначил США и Евросоюзу условия для возобновления боев в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии европейским и американским партнерам, передает телеканал NTV.

Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на пять суток прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию «Силы демократической Сирии», покинуть приграничной зону безопасности. В случае неисполнения обязательств турецкий лидер пообещал лидерам ЕС и США возобновить военную операцию в Сирии, отмечает РБК.

Как подчеркнул Эрдоган, всего за девять дней турецкой армии удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию в 1,5 тыс. кв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов.

Договоренность по приостановке военной операции Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс достигли 17 октября.

Операция «Источник мира» под эгидой борьбы с терроризмом была объявлена турецкими властями 9 октября. Ее целью стало вытеснение с пограничной зоны курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых Турция считает террористами. Действия Анкары осудили в Вашингтоне и Европе. 15 октября Дональд Трамп ввел санкции против турецких чиновников.

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