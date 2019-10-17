США ракетами уничтожили брошенное в Сирии снаряжение

Американские самолеты нанесли удар по оставленной в Сирии базе, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение. Они были спешно оставлены из-за требования Пентагона как можно скорей эвакуироваться из северных районов страны.

По словам полковника Майлса Кэггинса, который отвечает за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, удар был нанесен при помощи двух самолетов F-15, сообщает агентство Reuters.

Их целью был бывший цементный завод компании Lafarge, в котором ранее находился склад боеприпасов, примерно в 150 км к востоку от Алеппо.

Как сообщала газета Le Monde, во время оккупации провинции Ракка боевиками «Исламского государства» он продолжал работать, а после освобождения региона от террористов предприятие стало базой для спецподразделений, помогавших курдам, передает РБК.

Ранее стало известно, что американцы покинули свои базы в районе городов Манбидж, Кобани и Ракка, а также на базе ВВС в городе Табка. Их место заняли солдаты правительственной армии Сирии, которые при посредничестве России заключили соглашение с курдами о сотрудничестве.

США приняли решение покинуть север Сирии после того как турецкая армия, воюющая с курдскими формированиями, продвинулась вглубь страны на несколько десятков километров. В Пентагоне заявили, что идея быстро эвакуировать силы объяснялась нежеланием оказаться втянутыми в этот конфликт.