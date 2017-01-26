Трамп решил создать в Сирии "зоны безопасности"

Дональд Трамп намерен организовать в Сирии "зоны безопасности".

"Я обязательно создам безопасные зоны для населения в Сирии", - заявил новый президент США вечером в среду, 25 января, в интервью телеканалу ABC. По его словам, Европа сделала огромную ошибку, приняв миллионы беженцев из Сирии и других горячих точек на Ближнем Востоке, и он не хочет, чтобы подобное произошло и в США.

По данным агентства Reuters, в распоряжении которого оказались соответствующие документы, Трамп намерен в ближайшие дни поручить министерству обороны и Госдепартаменту разработать план создания "безопасных зон".

Проект указа президента, на который ссылается Reuters, показывает, что Трамп намерен сделать шаг, от которого долго отказывался его предшественник Барак Обама, опасавшийся, что США могут завязнуть в гражданской войне в Сирии. "Госдепартамент совместно с министерством обороны должны в течение 90 дней подготовить план создания безопасных зон в Сирии и прилегающих к ней регионах, в которых сирийские граждане, бежавшие с мест постоянного проживания, могут ожидать репатриации или переселения в третьи страны", говорится в документе. Между тем в нем отсутствуют подробности, что должны представлять собой такие зоны, где они будут находиться, а также кто их должен охранять.

Организация подобных "безопасных зон" побудит США резко увеличить численность их воздушной группировки в регионе, создать бесполетные зоны над Сирией и отправить туда сухопутные силы для защиты "безопасных зон", полагает агентство. Ранее правительство Турции долго и безуспешно призывало администрацию Обамы создать бесполетную зону над Сирией вдоль турецкой границы.