Последнее обновление: 20.07.2017 14:57

Трамп прекращает программу помощи ЦРУ сирийским повстанцам

Администрация США прекращает программу ЦРУ по обучению и вооружению некоторых сирийских повстанческих группировок. Эту информацию, обнародованную газетой The Washington Post, подтвердили агентству Reuters в ночь на четверг, 20 июля, два неназванных представителя администрации США.

По их словам, программа, начатая в 2013 году при Бараке Обаме, была нацелена на свержение президента Сирии Башара Асада, но не привела к успеху, поэтому решено остановить ее реализацию.

Один из собеседников агентства отметил, что этот шаг стал частью усилий Белого дома и по улучшению отношений с Кремлем, важнейшего союзника Асада. Источник Reuters указывает, что отказ от реализации программы ЦРУ - не какая-то большая уступка России, а сигнал президенту РФ Путину о том, что власти США стремятся наладить отношения с Москвой.

The Washington Post пишет, что решение прекратить программу помощи сирийским повстанцам было принято в тот момент, когда Вашингтон и Москва вели переговоры о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом перемирии было объявлено почти две недели назад, во время саммита G20 в Гамбурге, после первой личной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Вашингтоне считают одной из слабых сторон программы то, что некоторые из обученных в ее рамках повстанцев переходят на сторону террористической группировки "Исламское государство" и других экстремистских организаций.

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