США рассматривают международный военный ответ на химатаку в Сирии - источники

США рассматривают возможность международного военного ответа на предполагаемую химатаку в Сирии, сообщили Reuters американские чиновники, в то время как эксперты назвали несколько ключевых объектов, которые могут стать мишенями для потенциального удара.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пообещал принять решительные меры в ответ на субботнюю предполагаемую химатаку в сирийской Думе, в результате которой погибли не менее 60 человек и более 1000 пострадали.

Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, не раскрыли конкретных планов, но подтвердили разработку военных вариантов ответа на атаку. Белый дом, Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать конкретные варианты или вероятность принятия военных мер.

Эксперты, изучающие сирийский конфликт, сказали, что потенциальными партнерами США в военной операции, призванной предотвратить новые случаи применения химоружия в гражданской войне, могут стать Франция и Великобритания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале предупредил, что его страна может нанести удар в Сирии, если Дамаск нарушит соглашения о запрещении использования химоружия. У Франции на Ближнем Востоке есть более десяти военных самолетов, которые могут нанести удар с моря.

Постпред Британии при ООН Карен Пирс сказала журналистам, что Лондон “предпочел бы начать с надлежащего расследования”, однако рассматривает все варианты и находится в тесном контакте с США и Францией.

Сотрудники американских спецслужб считают, что химатака действительно была осуществлена, однако говорят, что Вашингтон продолжает сбор информации. Трамп сказал, что уточняет, кто именно стоял за атакой, но не раскрыл деталей.

Эксперты сказали, что ответные удары, если они будут нанесены, будут сконцентрированы на объектах, связанных с предыдущими сообщениями о химатаках в Сирии.

По их словам, удары могут быть нанесены по военным базам, включая авиабазу Думайр, где базируются сирийские вертолеты Ми-8 и которая упоминалась в соцсетях в связи с атакой в Думе.

Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что у него нет информации о решении нанести удар, однако планы о потенциальной атаке могут фокусироваться на целях, связанных с сирийской программой разработки химоружия, при этом избегая действий, которые могут привести к распространению отравляющих веществ в районах, населенных мирными жителями.

Мишенью для более провокационного удара может стать авиабаза Хмеймим на северо-западе Сирии, которую Белый дом в заявлении от 4 марта назвал отправной точкой для налетов российских военных самолетов в Дамаске и Восточной Гуте.

“Зависит от того, как серьезно они настроены”, - сказал Хассан Хассан, старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне исследовательского института Tahrir Institute for Middle East Policy.

Год назад США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в ответ на химатаку с использованием нервно-паралитического газа зарина в провинции Идлиб, унесшую десятки жизней.

Перед нанесением удара США предупредили Россию, чтобы избежать потерь среди российских военных. Полеты с авиабазы быстро возобновились, а ракетный удар не нанес долгосрочного вреда военной кампании президента Сирии Башара Асада, в основном благодаря поддержке со стороны Ирана и России.

Однако в последние недели Трамп и его ведущие советники подчеркивали причастность России к действиям Асада. Трамп в воскресенье раскритиковал президента РФ Владимира Путина за поддержку сирийского лидера, назвав Асада “животным”.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в понедельник сказал, что Москва предупреждала США о негативных последствиях возможного удара по Сирии.