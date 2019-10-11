Трамп считает торговые переговоры с Китаем успешными

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры США и Китая идут успешно.

"Они идут очень, очень хорошо… Они их практически уже завершают", — сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что следующая встреча состоится с его участием в Белом доме в пятницу. 11 октября он встретится с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%.