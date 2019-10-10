Последнее обновление: 10.10.2019 12:20

США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

Категории: США Китай

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.

Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.

Отмечается, что условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны. В Белом доме рассчитывают на то, что после заключения такого соглашения США и Китай смогут продолжить переговоры по таким ключевым вопросам как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.

13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й, раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование