Последнее обновление: 09.10.2019 15:38

Китай предлагает увеличить закупки американской сельхозпродукции

Категории: США Китай

Китайские чиновники предлагают увеличить годовые закупки американской сельхозпродукции на фоне попыток двух стран урегулировать торговый спор, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на неназванных источников.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, как ожидается, отправится в Вашингтон для проведения следующего раунда торговых переговоров 10-11 октября.

Financial Times сообщила, что Китай предложит увеличить объем ежегодных закупок американских соевых бобов до 30 миллионов тонн с 20 миллионов тонн на данный момент, добавив, что это будет эквивалентно примерно $3,25 миллиарда дополнительных заказов.

В сентябре Пекин увеличил закупки сельскохозяйственной продукции США, включая свинину и соевые бобы, передает Reuters.

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