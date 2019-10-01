Последнее обновление: 01.10.2019 20:58

Украина согласилась на особый статус Донбасса

В Минске участники заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины во вторник, 1 октября, согласовали условия так называемой "формулы Штайнмайера" - документа, который предполагает особый статус украинских регионов, контролируемых пророссийскими сепаратистами из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали "формулу Штайнмайера", - заявил в ответ на вопрос одного их журналистов президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, 18 сентября, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил об уже данном им согласии на "формулу Штайнмайера". Однако в тот же день представители Украины отказались подписывать документ, передает DW.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что собирается обсуждать условия "формулы" в процессе самих переговоров в "нормандском формате", называя ее "одним из самых сложных вопросов" и обещая защищать "каждую каплю украинских интересов".

"Формула Штайнмайера" касается выполнения одного из пунктов минских договоренностей - определения статуса Донбасса. В конце 2015 года ее предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Суть компромиссной "формулы" заключается в том, что Донбасс должен временно получить особый статус на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после того, как результаты выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Под ее контролем должно пройти и само голосование.

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