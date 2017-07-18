Последнее обновление: 18.07.2017 17:10

Киев не позволит реализовать в Донбассе абхазский сценарий

Киев не позволит разыграть абхазский сценарий в Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявления ДНР по созданию Малороссии.

"Как раз когда делегация в Грузии — Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать", - написал Климкин во вторник на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, глава "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Беларуси.

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