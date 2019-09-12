США отложили повышение пошлин из-за праздника в Китае

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду решил перенести запланированное на 1 октября повышение тарифов на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов на две недели до 15 октября.

По словам Трампа, "жест доброй воли" стал ответом на просьбу вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ по случаю празднования 1 октября 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Трамп перенес повышение пошлин несмотря на то, что накануне Минфин КНР обнародовал список из 16 категорий американских товаров, на которых вводятся китайские пошлины. Речь идет о смазочных маслах, рыбопродуктах, линейных ускорителей для лучевой терапии и препаратов против онкологических заболеваний.