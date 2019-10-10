МИД РБ заявил протест послу Израиля из-за отказов во въезде

МИД Беларуси вызвал посла Израиля в Беларуси, которому был заявлен протест в связи с отказами белорусским гражданам во въезде в Израиль.

«Только за неполные две недели текущего месяца 18-ти гражданам Беларуси на границе было отказано во въезде в Израиль. 7 октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти "завернули" сразу 11 белорусов, которые прибыли рейсом Belavia - Belarusian Airlines», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

«Наши граждане, которые направлялись на отдых, на встречи с родными, близкими и друзьями в ожидании возможности улететь обратно на Родину по несколько суток находятся в центрах временного содержания. Среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения», - подчеркивается в заявлении.

В сообщении отмечается, что Беларусь поддерживает международные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и уважает суверенное право государств мотивированно ограничивать въезд на свою территорию

«Но данная ситуация беспрецедентна», - подчеркивается в заявлении.

В МИД отметили, что Беларусь настроена на продолжение диалога и поиск вариантов решения проблемы.