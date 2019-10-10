Последнее обновление: 10.10.2019 12:20

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 3,3 тыс. процентов

Инфляция в Венесуэле с января по сентябрь текущего года составила 3,32 тыс. процентов. Такие данные обнародовал в среду член комитета по финансам Национальной ассамблеи республики Альфонсо Маркина.

"В сентябре инфляция достигла 23,5%, с начала года - 3326%, а в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года, составила 50100%", - написал политик в своем Twitter. Сильнее всего - на 42,6% - за месяц подорожали продовольственные товары, передает ТАСС.

Венесуэла уже несколько подряд переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

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