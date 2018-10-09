Последнее обновление: 09.10.2018 14:49

Годовые темпы инфляции в Венесуэле составили 488.865% в сентябре

Рост потребительских цен в Венесуэле составил 488.865 процентов за финансовый год, завершившийся в сентябре, сообщил член конгресса в понедельник, в то время как гиперинфляция во входящей в ОПЕК стране продолжает расти на фоне масштабной экономической катастрофы.

Дневная инфляция составляет 4 процента, при этом месячная инфляция поднялась до 233 процентов в сентябре против 223 процентов в августе, согласно представленным оппозиционным парламентарием Анхелем Алварадо данным.

В попытке стабилизировать цены президент страны Николас Мадуро в августе провел деноминацию, поднял минимальный размер оплаты труда на 3.000 процентов и привязал боливарианскую валюту к слабо поддерживаемой государством криптовалюте “петро”.

Парламентарии от оппозиции стали единственным источником экономических показателей после того, как три года назад, когда экономика начала приходить в упадок, центробанк страны перестал публиковать подобные данные.

Международный валютный фонд прогнозирует рост потребительских цен на 1.000.000 процентов в 2018 году.

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