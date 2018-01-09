Последнее обновление: 09.01.2018 15:26

Инфляция в Венесуэле превысила 2600 процентов

Инфляция в Венесуэле по оценкам местного парламента превысила 2600 процентов.

Как заявил один из депутатов, член финансового комитета Рафаэль Гусман, Венесуэла - единственная страна в мире с гиперинфляцией. Правительство страны уже несколько лет не публикует динамику роста цен. На 2017 год Международный валютный фонд спрогнозировал в Венесуэле инфляцию в размере 652 процентов, а на 2018 год - в 2350 процентов.

Из-за беспорядка в экономике, а также коррупции и относительно низких цен на нефть Венесуэла на протяжении многих лет находится в глубоком кризисе, который также затрагивает вопросы снабжения. Национальной экономике не хватает валюты, чтобы импортировать продукты питания и предметы повседневной необходимости. Ряд международных рейтинговых агентств считают Венесуэлу частично банкротом.

"Центробанк Венесуэлы ответственен за гиперинфляцию. Он печатает деньги, чтобы финансово поддерживать правительство", - заявил председатель финансового комитета, профессор экономики Хосе Герра.

На протяжении многих месяцев в Венесуэле продолжается борьба правящей леворадикальной и оппозиционных правоцентристских партий. В июле нынешнего года было созвано Национальное учредительное собрание, которое должно заниматься конституционными реформами. Собрание представлено в основном сторонниками президента страны Николаса Мадуро и не признано оппозицией.

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