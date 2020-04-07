Последнее обновление: 07.04.2020 07:47

Инфляция в Венесуэле за первый квартал года превысила 140%

Рост цен в Венесуэле за первый квартал текущего года превысил 140%. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которую контролируют политические оппоненты президента страны Николаса Мадуро и его правительства.

«Инфляция в марте составила 21,2%, накопленная с начала года - 145,37%», - говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» парламента.

В годовом выражении рост цен составил 3 365%, передает ТАСС.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9 585,5%. Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7 374,4%.

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