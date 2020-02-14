Инфляция в Венесуэле в январе превысила 65%

Рост цен составил в Венесуэле за первый месяц текущего года 65,4%. Такие данные обнародовал в четверг комитет по финансам парламента страны.

«Инфляция в январе 2020 года составила 65,4%», - заявил депутат Альфонсо Маркина, чье выступление транслировалось в «Твиттере» парламента. Политик отметил, что больше всего цены выросли на «продукты питания, транспорт и лекарства», передает ТАСС.

В середине января венесуэльский парламент сообщил, что рост цен в стране за 2019 год составил 7374,4%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона.

По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.