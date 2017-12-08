Последнее обновление: 08.12.2017 10:35

В Венесуэле сообщили об инфляции в 1300% с начала года

Комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы проинформировала, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.

Как сообщил член комиссии Анхель Альварадо, такая ситуация связана с провалом экономической политики правительства.

"Венесуэла уже в течение 15 кварталов находится в экономической рецессии, что создает депрессию", - приводит портал Universal слова депутата.

Он спрогнозировал, что по итогам года стоимость одного доллара США на "черном" рынке страны достигнет 150 тысяч боливаров. Сейчас она составляет примерно 95,5 тысячи.

Проектировки парламента Венесуэлы гораздо более пессимистичны, чем оценка Международного валютного фонда (МВФ). В октябре его эксперты спрогнозировали сокращение ВВП Венесуэлы по итогам 2017 года на 12%, а инфляцию — почти в 653% по итогам текущего года. В 2018 она превысит 2300%, отмечалось в докладе МВФ.

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