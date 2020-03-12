Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 100 процентов

Рост цен в Венесуэле за два месяца текущего года превысил сто процентов. Такие данные обнародовал в среду на пресс-конференции в Каракасе комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которую контролируют политические оппоненты президента страны Николаса Мадуро и его правительства.

«Инфляция в феврале <...> составила 22,4%, накопленная с начала года - 102,4%», - заявил член комитета Анхель Альварадо, ссылаясь на отчет, подготовленный парламентариями, передает ТАСС.

Альварадо отметил, что в годовом выражении рост цен составил 3276 процентов.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9585,5%. Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7374,4%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.