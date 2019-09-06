Центробанк РФ снизил ключевую ставку

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7% годовых", - сообщил ЦБ в пресс-релизе.

Банк России в июне и июле снижал ключевую ставку также на 0,25 процентного пункта - до 7,25% годовых. В июле регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.